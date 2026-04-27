Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Pool-Performance
|
27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor 10 Jahren verdient
Das Pool-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Pool-Aktie investierten, hätten nun 111,557 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (232,55 USD), wäre das Investment nun 25 942,66 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 159,43 Prozent.
Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 8,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pool Corp.
Analysen zu Pool Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pool Corp.
|194,40
|-2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.