NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Pool eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Pool-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Pool-Aktie investierten, hätten nun 111,557 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (232,55 USD), wäre das Investment nun 25 942,66 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 159,43 Prozent.

Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 8,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at