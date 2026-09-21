NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Pool-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 317,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,454 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 167,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 283,09 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47,17 Prozent verkleinert.

Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at