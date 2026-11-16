NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Pool-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Pool-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Pool-Aktie bei 242,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,127 Pool-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 216,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 892,21 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,78 Prozent verringert.

Alle Pool-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at