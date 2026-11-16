Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Lohnender Pool-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Pool-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Pool-Aktie bei 242,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,127 Pool-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 216,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 892,21 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,78 Prozent verringert.
Alle Pool-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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