Pool Aktie

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WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

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Lohnender Pool-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Pool-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Pool-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Pool-Aktie bei 242,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,127 Pool-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 216,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 892,21 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,78 Prozent verringert.

Alle Pool-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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