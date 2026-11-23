Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Lukrative Pool-Investition?
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23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Pool-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 356,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,069 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 844,89 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 20.11.2026 auf 208,23 USD belief. Damit wäre die Investition um 41,55 Prozent gesunken.
Am Markt war Pool jüngst 7,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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