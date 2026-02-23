NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.02.2021 wurde das Pool-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pool-Anteile betrug an diesem Tag 318,25 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 31,422 Pool-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 963,71 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 20.02.2026 auf 221,62 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,36 Prozent verringert.

Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at