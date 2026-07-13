NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pool-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 470,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,124 Pool-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 210,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 446,91 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 55,31 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Pool eine Börsenbewertung in Höhe von 7,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at