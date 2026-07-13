Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Profitable Pool-Anlage?
|
13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pool-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 470,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,124 Pool-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 210,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 446,91 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 55,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Pool eine Börsenbewertung in Höhe von 7,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!