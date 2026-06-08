Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Profitable Pool-Investition?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Pool-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Pool-Anteile betrug an diesem Tag 324,64 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,803 Pool-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 5 714,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185,52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,85 Prozent verkleinert.
Pool war somit zuletzt am Markt 6,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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