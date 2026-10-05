NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pool-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Pool-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die Pool-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 440,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,271 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 366,52 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 02.10.2026 auf 161,42 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 63,35 Prozent verkleinert.

Pool war somit zuletzt am Markt 5,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at