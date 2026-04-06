Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Pool-Investment im Blick
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pool-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 06.04.2025 wurden Pool-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Pool-Papier bei 315,05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31,741 Pool-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 441,20 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 02.04.2026 auf 202,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35,59 Prozent.
Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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