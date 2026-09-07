NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pool von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie Investoren gebracht.

Die Pool-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Pool-Papier bei 491,05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,204 Pool-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 185,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,72 USD wert. Das entspricht einem Minus von 62,28 Prozent.

Der Pool-Wert an der Börse wurde auf 6,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at