NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.02.2016 wurde das Powell Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Powell Industries-Aktie an diesem Tag 26,52 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,771 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 561,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 118,74 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 2 118,74 USD, was einer positiven Performance von 2 018,74 Prozent entspricht.

Insgesamt war Powell Industries zuletzt 7,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at