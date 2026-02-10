Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Profitable Powell Industries-Investition?
|
10.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Am 10.02.2016 wurde das Powell Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Powell Industries-Aktie an diesem Tag 26,52 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,771 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 561,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 118,74 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 2 118,74 USD, was einer positiven Performance von 2 018,74 Prozent entspricht.
Insgesamt war Powell Industries zuletzt 7,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
