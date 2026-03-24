Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Langfristige Performance
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Am 24.03.2023 wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Powell Industries-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,428 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.03.2026 1 317,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 542,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 217,61 Prozent.
Powell Industries wurde am Markt mit 6,58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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