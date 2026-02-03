Powell Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 28,73 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 348,068 Powell Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Powell Industries-Aktie auf 440,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153 275,32 USD wert. Mit einer Performance von +1 432,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Powell Industries wurde am Markt mit 5,38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
