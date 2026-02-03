NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 28,73 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 348,068 Powell Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Powell Industries-Aktie auf 440,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153 275,32 USD wert. Mit einer Performance von +1 432,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Powell Industries wurde am Markt mit 5,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at