NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Powell Industries-Einstiegs gewesen.

Das Powell Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 101,01 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 0,990 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,36 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 28.09.2026 auf 187,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 6,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at