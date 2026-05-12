NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15,966 Powell Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 322,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 141,83 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 5 141,83 USD, was einer positiven Performance von 414,18 Prozent entspricht.

Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at