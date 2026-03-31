Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Lohnende Powell Industries-Anlage?
|
31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 31.03.2021 wurde die Powell Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 33,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Powell Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,525 Powell Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 837,91 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 30.03.2026 auf 502,56 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 14 837,91 USD, was einer positiven Performance von 1 383,79 Prozent entspricht.
Powell Industries wurde am Markt mit 6,57 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!