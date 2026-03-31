NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 31.03.2021 wurde die Powell Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 33,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Powell Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,525 Powell Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 837,91 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 30.03.2026 auf 502,56 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 14 837,91 USD, was einer positiven Performance von 1 383,79 Prozent entspricht.

Powell Industries wurde am Markt mit 6,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at