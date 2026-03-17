NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Powell Industries-Investment verdienen können.

Das Powell Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 179,68 USD wert. Bei einem Powell Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,654 Powell Industries-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (511,82 USD), wäre das Investment nun 28 485,08 USD wert. Mit einer Performance von +184,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Powell Industries eine Marktkapitalisierung von 6,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at