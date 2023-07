NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Powell Industries abgeworfen

Wer vor Jahren in Powell Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Powell Industries-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Powell Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 278,319 Powell Industries-Aktien. Die gehaltenen Powell Industries-Anteile wären am 24.07.2023 16 880,04 USD wert, da der Schlussstand 60,65 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 68,80 Prozent gleich.

Alle Powell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 707,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at