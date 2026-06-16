NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Powell Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,292 Powell Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 303,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 606,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 506,26 Prozent.

Powell Industries wurde am Markt mit 10,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at