Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Rentables Powell Industries-Investment?
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,292 Powell Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 303,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 606,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 506,26 Prozent.
Powell Industries wurde am Markt mit 10,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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