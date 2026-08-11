NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Powell Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,89 USD. Bei einem Powell Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 371,839 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 207,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77 052,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 670,53 Prozent.

Der Powell Industries-Wert an der Börse wurde auf 7,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at