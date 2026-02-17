NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Powell Industries-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Powell Industries-Anteile an diesem Tag bei 213,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Powell Industries-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,686 Powell Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 585,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 741,92 USD wert. Damit wäre die Investition 174,19 Prozent mehr wert.

Powell Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at