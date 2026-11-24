Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Investmentbeispiel
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Powell Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 100,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,973 Powell Industries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 193,68 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 23.11.2026 auf 161,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,94 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 5,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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