Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Lukrative Powell Industries-Anlage?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Powell Industries-Papier bei 19,74 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 506,671 Powell Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 266,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135 179,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 251,80 Prozent zugenommen.
Powell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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