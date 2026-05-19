Powell Industries Aktie

Powell Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Powell Industries-Anlage? 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Powell Industries-Papier bei 19,74 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 506,671 Powell Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 266,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135 179,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 251,80 Prozent zugenommen.

Powell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Powell Industries Inc.

mehr Nachrichten