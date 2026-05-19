NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Powell Industries-Papier bei 19,74 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 506,671 Powell Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 266,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135 179,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 251,80 Prozent zugenommen.

Powell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at