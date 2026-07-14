NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Powell Industries-Papier an diesem Tag bei 20,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Powell Industries-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,817 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.07.2026 11 241,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225,66 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 024,18 Prozent erhöht.

Powell Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at