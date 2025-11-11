Powell Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 11.11.2020 wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,10 USD wert. Bei einem Powell Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,831 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 1 432,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 373,85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 332,38 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Powell Industries eine Marktkapitalisierung von 4,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
