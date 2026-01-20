NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Powell Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Powell Industries-Papier bei 261,34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,383 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 419,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,70 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 60,70 Prozent.

Powell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at