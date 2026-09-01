NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Powell Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Powell Industries-Aktie bei 88,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 112,714 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 258,12 USD, da sich der Wert einer Powell Industries-Aktie am 31.08.2026 auf 179,73 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 102,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Powell Industries belief sich zuletzt auf 6,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at