NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Powell Industries-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries am 18.02.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,07 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 0,943 Prozent angehoben. Somit zahlt Powell Industries insgesamt 12,87 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 1,74 Prozent gestiegen.

Powell Industries- Dividendenrendite im Blick

Der Powell Industries-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 542,98 USD aus dem NASDAQ-Handel. Powell Industries weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,35 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,48 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Powell Industries-Aktienkurs via NASDAQ 1 206,81 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 1 211,84 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Powell Industries

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,08 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,20 Prozent fallen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Powell Industries

Powell Industries ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 6,797 Mrd. USD. Powell Industries verfügt über ein KGV von aktuell 20,52. Im Jahr 2025 erzielte Powell Industries einen Umsatz von 1,104 Mrd.USD sowie ein EPS von 14,86 USD.

Redaktion finanzen.at