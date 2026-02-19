Powell Industries Aktie

Powell Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Powell Industries-Dividendenzahlung 19.02.2026 16:36:19

NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Powell Industries-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Powell Industries-Aktionäre freuen

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Powell Industries-Dividendenauszahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries am 18.02.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,07 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 0,943 Prozent angehoben. Somit zahlt Powell Industries insgesamt 12,87 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 1,74 Prozent gestiegen.

Powell Industries- Dividendenrendite im Blick

Der Powell Industries-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 542,98 USD aus dem NASDAQ-Handel. Powell Industries weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,35 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,48 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Powell Industries-Aktienkurs via NASDAQ 1 206,81 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 1 211,84 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Powell Industries

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,08 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,20 Prozent fallen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Powell Industries

Powell Industries ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 6,797 Mrd. USD. Powell Industries verfügt über ein KGV von aktuell 20,52. Im Jahr 2025 erzielte Powell Industries einen Umsatz von 1,104 Mrd.USD sowie ein EPS von 14,86 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Powell Industries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Powell Industries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Powell Industries Inc. 455,60 0,04% Powell Industries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Freitag nach oben absetzen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen