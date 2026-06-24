NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Power Integrations-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Power Integrations-Aktie bei 25,15 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hat, hat nun 397,614 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 80,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 035,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 220,36 Prozent erhöht.

Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at