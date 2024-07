NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Power Integrations gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 251,130 Power Integrations-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2024 gerechnet (78,46 USD), wäre die Investition nun 19 703,67 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 97,04 Prozent zugenommen.

Am Markt war Power Integrations jüngst 4,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at