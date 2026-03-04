NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Power Integrations von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Power Integrations-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Power Integrations-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,44 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40,925 Power Integrations-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.03.2026 1 964,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96,44 Prozent gesteigert.

Power Integrations wurde am Markt mit 2,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at