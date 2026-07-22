NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Power Integrations von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Power Integrations-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,18 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 3,680 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 273,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 173,74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Power Integrations belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at