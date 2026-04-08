NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Investoren gebracht.

Power Integrations-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 42,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,374 Power Integrations-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 51,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,50 Prozent erhöht.

Der Power Integrations-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at