WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

Investmentbeispiel 14.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Investoren gebracht.

Power Integrations-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Power Integrations-Aktie bei 61,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Power Integrations-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,623 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 66,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,64 Prozent abgenommen.

Power Integrations wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

