NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 24,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Power Integrations-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,145 Power Integrations-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 273,66 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 28.04.2026 auf 66,02 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 173,66 Prozent zugenommen.

Der Power Integrations-Wert an der Börse wurde auf 3,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at