Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Lukrative Power Integrations-Investition?
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 24,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Power Integrations-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,145 Power Integrations-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 273,66 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 28.04.2026 auf 66,02 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 173,66 Prozent zugenommen.
Der Power Integrations-Wert an der Börse wurde auf 3,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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