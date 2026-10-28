Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Power Integrations-Investment
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 28.10.2023 wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Power Integrations-Papier 70,00 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 142,857 Power Integrations-Papiere. Die gehaltenen Power Integrations-Papiere wären am 27.10.2026 7 047,14 USD wert, da der Schlussstand 49,33 USD betrug. Mit einer Performance von -29,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Power Integrations war somit zuletzt am Markt 2,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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