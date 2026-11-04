NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Power Integrations eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.11.2021 wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Power Integrations-Aktie an diesem Tag bei 102,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Power Integrations-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,978 Power Integrations-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 45,98 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 03.11.2026 auf 46,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,02 Prozent verringert.

Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at