Power Integrations Aktie

Power Integrations ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Power Integrations eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.11.2021 wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Power Integrations-Aktie an diesem Tag bei 102,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Power Integrations-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,978 Power Integrations-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 45,98 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 03.11.2026 auf 46,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,02 Prozent verringert.

Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Power Integrations Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Power Integrations Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Power Integrations Inc. 35,00 1,51% Power Integrations Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen