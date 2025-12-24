Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Lukratives Power Integrations-Investment?
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Power Integrations-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 72,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,877 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 514,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,06 USD belief. Mit einer Performance von -48,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Power Integrations wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
