NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Power Integrations-Aktien gewesen.

Am 20.05.2021 wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 79,09 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,264 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 68,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,67 Prozent.

Power Integrations erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at