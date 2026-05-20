Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Power Integrations-Performance
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet
Am 20.05.2021 wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 79,09 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,264 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 68,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,67 Prozent.
Power Integrations erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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