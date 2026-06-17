Power Integrations Aktie

Power Integrations für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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Lukrative Power Integrations-Anlage? 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Power Integrations-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 82,53 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Power Integrations-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,117 Power Integrations-Aktien. Die gehaltenen Power Integrations-Anteile wären am 16.06.2026 961,23 USD wert, da der Schlussstand 79,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,88 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Power Integrations eine Börsenbewertung in Höhe von 4,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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