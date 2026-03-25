NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Power Integrations-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 25.03.2021 wurde die Power Integrations-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Power Integrations-Aktie bei 78,73 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,702 Power Integrations-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 645,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,81 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,46 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Power Integrations einen Börsenwert von 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at