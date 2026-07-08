NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Power Integrations-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Power Integrations-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 89,68 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,151 Power Integrations-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 745,26 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 07.07.2026 auf 66,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,47 Prozent verringert.

Insgesamt war Power Integrations zuletzt 4,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at