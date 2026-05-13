NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 13.05.2023 wurde das Power Integrations-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Power Integrations-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 78,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 127,535 Power Integrations-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (70,91 USD), wäre das Investment nun 9 043,49 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 9,57 Prozent.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich jüngst auf 4,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at