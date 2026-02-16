NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren gerechnet?

Vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,65 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 137,646 Prosperity Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 9 997,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,63 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 997,25 USD, was einer negativen Performance von 0,03 Prozent entspricht.

Prosperity Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at