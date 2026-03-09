NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Prosperity Bancshares gewesen.

Prosperity Bancshares-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 67,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,031 Prosperity Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie auf 68,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 231,00 USD wert. Damit wäre die Investition 2,31 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich jüngst auf 6,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at