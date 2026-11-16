Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Rentabler Prosperity Bancshares-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Prosperity Bancshares-Aktien gewesen.

Das Prosperity Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,04 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 169,377 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 12 389,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 23,90 Prozent gleich.

Prosperity Bancshares wurde am Markt mit 8,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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