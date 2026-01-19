Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Prosperity Bancshares-Investition im Blick
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70,35 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,215 Prosperity Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie auf 72,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,90 Prozent zugenommen.
Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!