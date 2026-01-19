NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70,35 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,215 Prosperity Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie auf 72,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,90 Prozent zugenommen.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at