NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Prosperity Bancshares-Aktie letztlich bei 62,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Prosperity Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,588 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,97 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 09.10.2026 auf 66,11 USD belief. Damit wäre die Investition 4,97 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich jüngst auf 7,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at