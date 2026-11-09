Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Lohnende Prosperity Bancshares-Anlage?
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Prosperity Bancshares-Aktie bei 67,53 USD. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,808 Prosperity Bancshares-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 064,27 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 06.11.2026 auf 71,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,43 Prozent vermehrt.
Prosperity Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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