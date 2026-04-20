Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Lohnende Prosperity Bancshares-Investition?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Prosperity Bancshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prosperity Bancshares-Papier bei 51,90 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 192,678 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 13 497,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,97 Prozent angezogen.
Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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